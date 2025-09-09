Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. İdmanlar, core çalışmaları, çabukluk ve pas organizasyonları ile devam ediyor. Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu da takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, core çalışmalarıyla salonda başladı. Futbolcular, çabukluk ve pas organizasyonlarının ardından antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
Milli takımlarında süre olan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, idmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor