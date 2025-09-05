Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, milli oyuncularından yoksun olarak gerçekleştirdiği idmanda core çalışmaları yaparak antrenmanlarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlar ve bireysel çalışmalara tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
