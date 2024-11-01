Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma, koordinasyon, pas çalışmaları ve taktiksel antrenmanlar gerçekleştirdi.
SÜPER Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.