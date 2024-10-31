Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.