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Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, dün yapılan idmanda Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman yaptı. Çeşitli pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yarın daha fazla antrenman yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, hücum ve savunma varyasyonları üzerine sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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