Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda koşu, ısınma hareketleri ve taktiksel çalışmalar yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor