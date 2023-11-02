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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda koşu, ısınma hareketleri ve taktiksel çalışmalar yapıldı.