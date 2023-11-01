Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda koşu, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.