Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları devam ediyor. Fenerbahçe, antrenmanlarla maça hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.