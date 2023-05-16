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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin sonrasında pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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