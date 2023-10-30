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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı ve çift kale maçla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.