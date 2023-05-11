Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.