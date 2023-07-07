Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Belçika'ya kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, 20 yaşındaki santrforu Tiago Çukur'u Belçika ekibi SK Beveren'e kiraladığını açıkladı. Genç futbolcuya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Kulübü, 20 yaşındaki santrforu Tiago Çukur'u Belçika ekibi SK Beveren'e kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlamasına devam edilen profesyonel futbol takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023-2024 sezonu için Belçika'nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Tiago Çukur, geçen sezon Belçika'nın FCV Dender takımında kiralık olarak forma giymişti.