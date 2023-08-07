Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Tete transferiyle ilgili açıklama yaptı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, son günlerde sarı-lacivertli kulüple adı anılan Tete ile ilgili yapılan açıklamada, transferin uygun olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, son günlerde sarı-lacivertli kulüple adı anılan Tete ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title