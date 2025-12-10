Domenico Tedesco: Takımım hazır ve elimizde çok fazla çözüm var

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Takımın içindeki enerjiyi dışardan görebiliyorsunuz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. 3 puan için elimizden gelenin en iyisini yapmak çok önemli olacak. Avrupa Ligi maçlarında yüzde 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Yüksek seviyede oynanıyor ve şanslar 50-50 oluyor. Takımım hazır ve elimizde çok fazla çözüm var" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. Jhon Duran'ın Brann maçında forma giyemeyecek olmasının hatırlatılması üzerine Tedesco, "Çözümümüz Nesyri olacak. Pek çok maçta çözüm kendisi oldu. Avrupa maçlarında, Stuttgart, Nice maçında iyi bir performans sergiledi. Jhon bu maçta oynayamayacak. Marco Asensio da bu maçın kadrosunda olmayacak. Umarım Konya maçında hazır olacak. Yarın Nesyri ve Talisca ile beraber oynayacağız" ifadelerini kullandı.

'TAKIM İYİ BİR DURUMDA'

Takımın iyi bir durumda olduğunu belirten 40 yaşındaki teknik adam, "Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Takımın içindeki enerjiyi dışardan görebiliyorsunuz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. 3 puan için elimizden gelenin en iyisini yapmak çok önemli olacak. Plzen ve Ferencvaros maçlarında içinde bulunduğumuz durumun sıkıntısını çekmiştik. Avrupa Ligi maçlarında yüzde 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Yüksek seviyede oynanıyor ve şanlar 50-50 oluyor. Takımım hazır ve elimizde çok fazla çözüm var" sözlerini sarf etti.

'BEN TAKIMIMDAN ÇOK MUTLUYUM'

Transfer iddialarının sorulması üzerine Tedesco, "Şu an bunu konuşmak için doğru bir an değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Henüz transfer penceresi açılmadı. Ben takımımdan çok mutluyum. Her futbol takımının gözünün ve kulağının açık olması gerekir. Ben net bir isim belirten teknik direktör değilim. Bir fırsat doğarsa başkanımız ve sportif direktörümüz Devin ile konuşuruz. Bu tarz haberler benden çıkmıyor" şeklinde konuştu.

Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalması hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Becao'nun durumuyla ilgili detay veremem. Bizim için Samandıra'da olan her şey ailemizin içinde kalır. Bu çok önemli. Birliktelik, beraberlik ve dayanışma bizler için çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor" dedi.

'İLK HEDEFİMİZ İLK 24'

İlk hedeflerinin ilk 24'e girmek olduğunu dile getiren Tedesco, "Yarın kazanırsak maç başına ortalama 2 puanımız oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Genellikle hedeflerine ulaşabileceğiniz bir ortalamadır. İlk hedefimiz ilk 24 içerisinde bitirmek sonraki hedefimiz ise eğer mümkünse ilk 8'de bitirmek. Şu an hedefimiz bu daha ileriyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle devam etti:

"Ben genç bir teknik direktörüm. Gencim ama kendimi bu sektörde çok tecrübeli hissediyorum. Yaklaşık 800 tane basın toplantısına girdim. Benim için en önemlisi her zaman maçları kazanmaktır. Bugüne kadar taktik veya oyuncuları değiştirdiysek buna mecbur olduğumuz için yaptık. Takım içerisinde sakatlıklar, cezalılar olabiliyor. Sizin de bu anlamda belli figürler üretmeniz gerekiyor. Marco olmayacak, Alvarez'in ağrısı var, Szymanski dizinde bir şey hissetti. Yarın kulübede 4 oyuncumuz olacak. Ben bu durumdan dolayı ağlamam. Başakşehir maçı bizim için kötü bir maçtı. Bazen iyi bazen kötü oynayabilirsiniz ama maçları kazanmanız gerekir. Başakşehir maçında en çok rahatsız eden şey buydu. Kötü oynayabilirsiniz ama böylesine zorlu bir maçta eğer öne geçiyorsanız 3 puanı alıp eve götürmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bizim birazcık buna çalışmamız gerekiyor. Sahada biraz çete gibi olmamız gerekiyor. Bunu sarı kart görme anlamında değil pozitif anlamında söylüyorum. Biz İtalyanların ve Türklerin içinde biraz olan şey bu aslında."

'İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Rakip takımın pozitif yanlarından bahseden Tedesco, "Fiziksel takım olmasının yanı sıra çok iyi baskı yapan bir takım. Onların maçlarını izlediğimizde agresif bir şekilde baskı yaptıklarını gördük. Çok çok fiziksel bir takım değil aslında ama teknik oyuncuları da çok fazla. Sakinler ve stres hissetmiyorlar. Üretken ve sayısal anlamda çoğalmayı bilen bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim sahaya karakter koymamız gerekiyor. Baskıyı kırabilmek için bütün takıma ihtiyacımız var. Bizim sahaya koyacağımız karakterle puanlarla evimize gelebileceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.