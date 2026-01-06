Haberler

Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi. Teknik direktör Domenico Tedesco, takımın pozitif bir ruh hali içinde olduğunu ve bireysel çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımda pozitif bir hava bulunduğunu dile getirdi.

İzin sürecinde bireysel çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Tedesco, "Finalde olduğumuz için mutluyum. Bizim için güzel bir test olacak. Alanyaspor maçı öncesinde pozitif bir moddayız. 10 günlük iznimiz vardı. Eğer kanepede uzanırsanız kondisyonunuz düşer ama bizler oyuncular için bireysel programlar hazırladık. İlk 3 gün bir şey yapmadılar, daha sonra hafif ve daha sonra da şiddetli olarak çalıştılar. Bireysel çalışmalarını sürdürdüler. Tüm oyuncular profesyonel. Futbol güven üzerine kurulu ve ben oyuncularıma güveniyorum. Siz de bana şu konuda güvenin. Bu maçı düşük fiziksel kondisyonla oynamak istemezdim. Bizler için kuvvetimizi korumak önemliydi." diye konuştu.

Ligde birçok iyi oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, transfere ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ligde birçok iyi oyuncu var bizim de çok iyi bir takımımız var. Musaba'nın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Onun için kolay değildi. 3 gün önce geldi ve eski takımına karşı oynadı. Çok iyi bir performans gösterdi. Haftalardır bizimleymiş gibi performans sergiledi. Ona sahip olduğum için mutluyum. Ligi tanıyan, iyi yaşta bir oyuncu. O profilde bir oyuncumuz yoktu kadromuzda. Bu konuda başkan ve Devin Özek'in hakkını vermem, tebrik etmem gerekiyor."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin'de mucizevi kurtuluş

15. kattan düştü, mucizeyle yaşama tutundu
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti

Tedesco'dan Galatasaray'a gözdağı