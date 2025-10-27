Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan Gaziantep FK Maçı Değerlendirmesi

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti. Teknik direktör Domenico Tedesco, takımın birlikteliğinden mutluluk duyduğunu ve derbi maçını heyecanla beklediğini ifade etti.

Trendyol Süper Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımdaki birliktelikten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımın son haftalardaki başarılı performansını sürdürmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Ligdeki her maçın zor olduğunu anlatan Tedesco, "Hher takımın kendince silahları var. Bugün rakibimizde Maxim vardı. Kendisini Bundesliga'dan tanıyoruz, burada 6 numara pozisyonunda oynuyor ama öne baskıya çıkıyor. Her maç önemli, mutluyuz galibiyetten. Hayalimdeki takım mı? Hayalleri süsleyecek bir kadro, takım da çok güzel bir oyun oynadı. Oyuncularımız çok iştahlılar. Bazen kazanıp bazen kaybedebilirsiniz ama önemli olan birlikteliktir."

Tedesco, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bu haberleri bu gün duydum bana da bilgi verildi ama benim odağım maçtı. Başka şeylere enerjimizi kaybedemeyiz. Biz son haftalardaki performansımızı nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. Konuyla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum. Haftaya derbi oynayacağız, rakibimiz önemli oyuncular aldı, çok fazla iyi oyuncuları olan bir takım. Sadece hafta sonu oynadıkları için çok fazla antrenman zamanları oluyor ve ona göre rahat hazırlanıyorlar. Derbiler özeldir, ben de bu maçları sabırsızlıkla beklerim. Bu mesleği yapma sebebimiz bu. Ben de bu derbinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
