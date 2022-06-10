Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'tan transfer açıklaması Açıklaması - Haberler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'tan transfer açıklaması Açıklaması

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'tan transfer açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediğini söyledi.

Portekizli teknik adam, ülkesinin A Bola gazetesine yaptığı açıklamada, yeni projelerde her zaman en yüksek beklentilere sahip olduklarını belirterek, "Bizi çok seven bir ülkeye gidiyoruz. Bu, projeyi kabul etmemizde belirleyici bir faktör oldu." dedi.

Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran 67 yaşındaki Jesus, transferlerle ilgili soru üzerine, "Mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim ancak finansal fair-play nedeniyle kulübün imkanları kısıtlı. Seçim yapmaya çalışacağız, fazla zamanımız yok. Başlangıçta işleri mümkün olduğunca çabuk organize etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olma fikriyle yola çıktığını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübü. Bu takımı seçtim çünkü şampiyonluklar kazanacak bir kulüp. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve bu da beni cezbetti." diye konuştu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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