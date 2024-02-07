Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Turu geçtik ama küçük sakatlıklarla maçı atlattık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri 2-0'lık Gaziantep FK galibiyetinin ardından, "Turu geçtik ama çok şükür küçük sakatlıklarla maçı atlattık" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin 2 golüyle rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenene basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, "Öncelikle 2 hafta önce de burada bu sahanın zemininden bahsetmiştim. Biz teknik adamalar ülke futbolunun gelişimi için çalışıyoruz. Her iki takım da bu sahada futbol oynarken çok zorlandı. Oyuncularım sahada pas yapamadıklarını, ayaklarının şiştiğini söyledi. Bugün 2 oyuncumuzun bileğinde dönme mevcut. İyi maçlar olabilmesi için sahaların da daha iyi olması lazım. Daha iyi olsun ki daha iyi futbol oynansın. Bugün her iki takım oyuncuları ellerinden geleni yaptılar. Ama takımlar bu kötü zeminde ayakta kalmak ve topu kontrol etmek için mücadele ettiler. Gaziantep FK iyi bir takım ve daha iyi bir zeminde oynaması lazım. Turu geçtik ama çok şükür küçük sakatlıklarla maçı atlattık. Böyle bir zeminde kazanmasını bildiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

İsmail Kartal, ligde oynanan maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın kendisinin zemine yönelik eleştirileri ile ilgili gündem olan sözlerine ilişkin soruya da cevap vererek kendisi ile muhatap olmak istemediğini belirtti. - GAZİANTEP