Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Turu geçebileceğimize inanıyorum'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçının ardından yaptığı açıklamada, "3-0'dan bu kadar sakat oyuncumuza rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için mutluyum. Turu geçebileceğimize inanıyorum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Avantajlı skorla İstanbul'a gitmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade eden Kartal, "Net pozisyonlarımız vardı ilk yarıda değerlendiremedik. Oyunun kontrolü bize olmasına rağmen basit goller yedik. Oyuncularımla soyunma odasında konuşup atacağımız gollerle maçı çevirip İstanbul'a avantajla dönebileceğimizle ilgili konuşmalar yaptık. Basit bir gol daha yemememize rağmen oyunu bırakmadık. Risk alarak yaptığımız değişikliklerle 3-2'ye getirdik skoru. Maçı kazanabilirdik. Taraftarımızın önünde bu turu geçebileceğimiz düşünüyorum" diye konuştu.

"Oosterwolde'nin inşallah önemli bir şeyi yoktur"

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, Olympiakos maçında oyuncularının yaşadığı sakatlıklarla ilgili olarak da, "Hiç umulmadık anda sakatlıklar yaşıyoruz. Oosterwolde'nin durumu belli değil. Dizi esnemiş gibi söylüyorlar. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontrollerden sonra durumu belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Oynadığımız maçları hasarsız bir şekilde bitirmek isterdik. Bir sonraki maçlarda sakatlık yaşamadan bitirmeyi istiyorum. Taraftarlarımızın beklentisini biliyorum. Hiç merak etmesinler benim beklentim aynı onların doğrultusunda. Güçlü ve karakterli oyunculardan kurulu bir yapımız ve oyun gücümüz var. Bunu her yerde ve herkese gösterdik" açıklamasında bulundu.

"Maçı 4-3 kazanabildik"

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ancak kendilerinin de büyük bir camia olduğunun altını çizen İsmail Kartal, Maça iyi başladık. Takımının ne yapması gerektiğini, oyun planını ben ortaya koyuyorum. Objektif bir şekilde bunları anlatmak en doğal hakkım. Olympiakos 3-0 öne geçti, pozisyonları vardı ama bizim ortaya koyduğumuz reaksiyon, maçı 4-3 kazanabilirdik. Maçtan önce maçın favorisi yok demiştim. 3-0'dan bu kadar sakat oyuncumuza rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için mutluyum. Turu geçebileceğimize inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"Batshuayi kritik durumdaydı"

Bir basın mensubunun Batshuayi'nin niye oynamadığıyla ilgili bir sorusu üzerine Kartal, "Batshuayi kritik durumdaydı. En fazla 5-10 dakika oynayabilirdi. Mecbur durumda kalmamız halinde oynatabilirdik. Bir sakatlık daha olsa 2-3 belki 5 hafta olmayabilirdi. Kritik maçlara çıkıyoruz. Bunun için Batshuayi'yi oyuna almadım" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olympiakos Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! (CANLI) Olympiakos Fenerbahçe EXXEN canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maçı başladı! Canlı şifresiz maç yayını nereden izlenir? Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI izle! 11 Nisan Olympiakos FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 11 Nisan EXXEN spor canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title