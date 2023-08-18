Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarlarımızı Stadın Dışına Çıkarmalarını Doğru Bulmuyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak taraftarların stadın dışına çıkarılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kartal, takımının 3-0 galibiyetiyle play-off turuna adını yazdırdığını ve oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Bizim taraftarların bir pankartı alındı ve olaylar çıktı. Bu gerginleşen ortamda taraftarlarımızı stadın dışına çıkarmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü haksızlığa uğrayanlar, bizim taraftarlarımızdı" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, "İlk maçın ardından bu maçta neler yapabileceğimize çalıştık. Rakibin de etkili oyuncuları olduğunu biliyorduk. Bugün farklı bir stratejiyle maça hazırlandık. Doğru bir disiplinle oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdi. Maçı kazanmasını bildik. Önemli bir rakibe karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZI STADIN DIŞINA ÇIKARMALARINI DOĞRU BULMUYORUM"

Karşılaşmada iki takım taraftarları arasında yaşanan olayların sorulması üzerine İsmail Kartal şunları söyledi:

"Bizim taraftarların bir pankartı alındı ve olaylar çıktı. Bu gerginleşen ortamda taraftarlarımızı stadın dışına çıkarmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü haksızlığa uğrayanlar, bizim taraftarlarımızdı. Bu konuyla alakalı çok da konuşmayacağım. Yöneticilerimiz, gerekli açıklamaları yapacaktır. Gördüğüm kadarıyla bu böyleydi."

İsmail Kartal, Maribor karşısında ilk 11'de görev verdiği kaleci İrfan Can Eğribayat'ın performansını ise "Maçtan önce kendisiyle konuştum. Enerjisi gayet yüksekti. Maça da iyi başladı. Bugün iyi bir performans ortaya koydu" sözleriyle değerlendirdi.

İsmail Kartal, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarının başında oyundan çıkan Samet Akaydın ve karşılaşmada süre almayan Edin Dzeko'yla ilgili olarak, "Samet'in ayağında problem vardı. Devam edemeyeceği için oyundan çıkardık. Dzeko konusuna gelince de üç günde bir maç oynuyoruz. Rotasyon yapmak durumundayız. Dzeko kariyerli bir oyuncu. Üç günde bir oynayacak diye bir kural yok. Onun yerine daha zinde olan oyuncuları tercih ettim" açıklamasında bulundu.

"TWENTE, DÜNYADA YERİ OLAN VE ALTYAPISI GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda rakipleri Twente'yi değerlendiren Kartal, "Twente, dünyada yeri olan ve altyapısı güçlü bir takım. Daha zor bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim de işimiz kolay değil. Kadroyu iyi değerlendirip, maç maç düşünüp gideceğiz. Twente'ye karşı ilk maçı evimizde oynayacağız. Turu geçip ülkemize puan kazandırmak ve üst turlara gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MIHA ZAJC'A KAPTANLIĞI VEREREK ONU KENDİ ÜLKESİNDE ONURLANDIRMAK İSTEDİK"

Karşılaşmaya kaptan başlayan Miha Zajc ile ilgili olarak ise tecrübeli çalıştırıcı, "Miha, uzun zamandır bu takımda oynuyor. Çok dürüst ve çok çalışkan bir oyuncu. Bugün de kendi ülkesinde ona kaptanlığı vererek kendisini onurlandırmak istedik. Bunu fazlasıyla hak eden bir oyuncumuzdu. Bugünkü performansını da çok olumlu buldum. Aramıza geç katılmasına rağmen her geçen gün performansının üstüne koyuyor" diyerek sözlerini noktaladı.