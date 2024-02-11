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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarlarımız sakin olsunlar, bize güvensinler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor beraberliği sonrası taraftarlara güven çağrısı yaptı. Kartal, takımın uzun bir maraton olduğunu ve berabere sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor beraberliği sonrası, "Taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istedik. Sonuçta bu bir yarış, uzun bir maraton. Oyuncularımla berabere sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsunlar. Bize güvensinler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşamki maça gerçekten Gaziantep maçı ardından çok iyi hazırlanmıştık. Rakibin kontra oyunu maçtan önce oyuncularımla konuşarak bunları çalışmıştık. Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Sonuçta 2-1 de öne geçtik. Bu bir lig maçı biz 3'ü, 4'ü ararken gol yedik. Bunları tasvip etmiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istedik. Sonuçta bu bir yarış, uzun bir maraton. Oyuncularımla berabere sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsunlar. Bize güvensinler. Rakip de iyi mücadele etti fakat buraya hangi takımla oynarsak oynayalım oyuncular yerden kalkmıyorlar. Sürekli oyun hızımı yavaşlatıyorlar; hakemleri de uyardık. Bugün berabere kaldık. Üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Taraftarlarımızı mutlu etmek için oynuyoruz"

Kadıköy'de taraftarlarla ilgili sorulan soruya Kartal, "Taraftarlarımız her maç olduğu gibi bu akşam da takımı, oyuncularımı çok güzel desteklediler. Çok çabuk gol yedik. Zorladık, istedik, değerlendiremedik olmadı. Taraftarlarımız her şeyimiz onları mutlu etmek için oynuyoruz" yanıtını verdi.

İsmail Kartal, 'Yine aynı 11 ile mi çıkardınız' sorusuna, "Aynı 11 ile çıkardım" dedi.

"Önümüzde 13 tane lig maçı var"

Alanyaspor maçının son dakikalarında uzun toplarla çıkıldığı sorusuna yanıt veren Kartal, ligin kalan bölümüyle ilgili ise şunları söyledi:

"Ara ara uzun toplarla oynamış olabiliriz ama oyunun bütün genelince savunmanın baskısını kırarak topla çıktık, çok pozisyonlar ürettik. İsteği, coşkusu bazı oyuncularda panik oluşturmuş olabilir. Bu maç geride kaldı, bundan ders çıkaracağız. Çalışıp, hazırlanacağız Rize'ye gideceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Daha önümüzde 13 tane lig maçı var. Bu yarışta neler olacak hep beraber göreceğiz."

"15 oyuncudan 1 tanesini çıkaracağız"

Uzun zaman sonra süre bulan Ryan Kent'in performansı ve liste ile ilgili konuşan İsmail Kartal, "Ryan Kent, değerli oyuncumuz. İsmini de Avrupa listesine yazdık. Türkiye ligi için 48 saat içerisinde federasyona liste vereceğiz. Şu anda elimizde 15 tane oyuncumuz var 1 tanesini dışarı çıkaracağız. Ekibimle birlikte bunun kararını vereceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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