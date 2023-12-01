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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarımızdan özür diliyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşısında aldıkları farklı mağlubiyetin ardından taraftara özür diledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşısında aldıkları farklı mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bize yakışmayan bir mağlubiyet elde etik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İstanbul'daki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe Futbol Takımı kendisine yakışanı yapacaktır ve bu grupta çıkacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Bu akşam istediklerimizi yapamadık, sonuçta mağlup olduk. Bize yakışmadı. Bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz" ifadelerini kullandı. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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