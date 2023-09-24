Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Skor Farklı Olabilirdi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Alanyaspor Yardımcı Antrenörü İsmail Serbest düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Biz maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Oyuncularımıza bu maçla ilgili rakibin neler yaptığını ve bizim de onlara karşı neler yapmamız gerektiğini anlattık, çalıştık. Alanyaspor da gerçekten iyi bir takım. Bu sezon özellikle çok önemli ve iyi transfer yaptılar. Bunları da biliyorduk. Oyunun başından sonuna kadar bütün kontrolü bizim elimizdeydi. İlk yarının son dakikasında İrfan Can Kahveci'nin attığı gol ve ondan önce de pozisyonlarımız vardı, gol olabilecek. Özellikle ikinci yarıda da bunlar vardı. Biraz daha iyi şut atabilsek, biraz daha final paslarını iyi kullanabilsek, dediğim gibi burada 1-0 değil de belki 2-0, belki 3-0 da maçı kazanabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bütün istatistiklerde rakibimizden üstün olduğumuz şu an elimde bana bütün bilgileri verdiler. Sonuç olarak bugün burada kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: HAKEMLER HERKESE EŞİT OLSUNLAR

İsmail Kartal, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimini eleştirirken, şunları kaydetti:

"Ben çalıştığım bütün kulüplerde hiçbir zaman, hiçbir hakem hakkında konuşmadım. Ama bugün verilen kararları herkes gördü. Çok açık ve net. Yani göz göre göre de benim takımımın, benim oyuncularımın bu kadar vermiş olduğu mücadelenin emeğinin bir karşılığı olması lazım. Değil mi? Hepimiz vicdanlı insanlarız. İnançlı insanlarız. Onun için birazcık da hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorlarsa onu versinler. Ne varsa onu çalsın. Bize göre ona göre değil. Herkese aynı olsunlar. Eşit olsunlar. Benim isyanım oydu. Gene de çok fazla hakem hakkında konuşmayacağım. Herhalde bu konuyla ilgili yönetimimiz bir açıklama yapacaktır."

İSMAİL SERBEST: SAHADA İSTEDİĞİ OYUNU OYNAYAMAYAN ALANYASPOR VARDI

Mücadelede kırmızı kart gören Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yerine konuşan Alanyaspor Yardımcı Antrenör İsmail Serbest ise ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını aktararak, "İkinci yarıda topa sahip olduğumuzda da üretkenlik anlamında sıkıntılar yaşadık. Lig başladığında beri oynadığımız 5 maçlık dilimde açıkçası ilk kez böyle bir şey oldu. Bu da Fenerbahçe'nin iyi oyunculardan kurulu olması, iyi savunma yapmış olmasından kaynaklı. Ama bizim daha fazla çalışmamız gereken daha fazla üzerinde durmamız gereken özellikle de bu maç özelinde üretkenlik. İkinci yarıda her ne kadar topa sahip olsak da hemen hemen pozisyonsuz bir maçı bitirdik. Artık bu maç geride kaldı. Önümüzde bir Adana Demirspor maçı var. Her maç birbirinden daha önemli daha değerli. Sıkı hazırlanacağız, çalışacağız gelişmeye devam edeceğiz. Artık bu maçı burada bırakmalıyız" diye konuştu.

İSMAİL SERBEST: BİR ANLIK BİR REFLEKS OLARAK YAPILDI

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Serbest, yaşanan bu olayı Ömer Erdoğan'ın da istemeyeceğini ifade etti.

Serbert, "O hareket bir an bir refleks olarak yapıldı. Ömer hoca da istemezdi. Ama biliyorsunuz kurallar hemen hemen her yıl değişiyor. Bu kural da bu yıl çıktı. Topu tutup oyalama kırmızıyı getiriyor. Ama sonuçta refleks. Çok fazla da üzerinde durmanın anlamı yok" açıklamasında bulundu.