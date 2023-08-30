Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Rakibimizi farklı yenmemize rağmen ciddiye alıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Rakibimizi farklı yenmemize rağmen ciddiye alıyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Jayden Oosterwolde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan İsmail Kartal, "Maça gelince; ilk karşılaşmayı 5-1 kazanarak avantajlı skor elde ettik ama Twente'nin oyunun ilk 15-20 dakikasında bizi ne kadar zorladığını gördük. Bunun bilincindeyiz. Biz de 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Rakibimizi farklı yenmemize rağmen ciddiye alıyoruz. Çok iyi ve koşan takım. Oyun içinde taktiksel anlamda opsiyonları olan bir takım. Analizlerde bunları tespit ettik. Yarın da iyi mücadele edip, kendimize yakışır oyunla galip gelerek ülkemize dönmek istiyoruz. Ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

"Yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık"

Bazı mevkilerde olması gereken oyuncuların sakatlığından dolayı UEFA listesine yazmadıklarını ifade eden Kartal, "Bu bizim biraz elimizi zayıflatıyor ama ilk maçta da aynı şeyi yaptık. Kadrodaki sağlıklı oyuncularla yarın da en iyi şekilde aynı şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakip takım hocasının 'her şey bitmedi' açıklamasını kendisini ve takımını motive edebilme yönünden çok doğal karşılıyorum. Biraz önce de söyledim. Twente iyi top oynamaya çalışan, genç ve koşan bir takım. İlk maçı farklı kaybetmelerine rağmen kendi evlerinde kazanarak bunu telafi etmeye çalışacaklardır. Biz de bunun bilincindeyiz. Biz de yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık" açıklamasında bulundu.

"Livakovic takıma uyum sağladı"

Livakovic'in takıma uyum sağladığını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Livakovic çalışmayı çok seven bir oyuncu. Antrenmanlarda ortaya koymuş olduğu performansla takıma uyum sağlamış gözüküyor. Performansı bizi de gayet memnun ediyor. Dün akşam İstanbul'a gelen Morelos ile ilgili şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci başkanımız ve yönetimimiz yönetiyor. Michy Batshuayi şu anda bizim kadromuzda. Bugün itibarıyla bizimle birlikte ama yarın ne olur bilemem. Bu kulübün kontrolünde. Şu anda tamamen yarınki maça odaklandım. Transferlerle ilgili konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada da kazanmak istiyoruz"

Jayden Oosterwolde ise, "Bu benim için çok özel maç olacak. Futbol kariyerime burada başlamıştım. İlk maçı 5-1 kazanmamıza rağmen bizim için önemli maç olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. İyi hazırlandık, bazı hatalarımız var. Onları telafi ettik. Güzel bir akşam diliyorum" dedi.

Fenerbahçe'ye geldiğinde Türk kültürüne alışma süreci ve ufak tefek sakatlıklar yaşadığını vurgulayan Hollandalı oyuncu, "Belki benim için zor başlangıç oldu ama bu sezona iyi hazırlandım. Hocamın güveni ile iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu süreci bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Sol bekte oynamayı tercih ediyorum. İtalya'da da burada bu şekilde oynadım. Twente'de merkezde ve orta sahada da çok oynadım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa o mevkiide oynarım. Tercihimi sorarsınız, sol bek oynamayı tercih ederim" diye konuştu. - AMSTERDAM