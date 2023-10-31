Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal PFDK'ya Sevk Edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca diğer takımlar ve yöneticiler de çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Pendikspor maçının ardından flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor mücadelesindeki "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle; Beşiktaş, Gaziantep FK maçındaki "saha olayları", müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" 'ndan dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Kayserispor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildi.