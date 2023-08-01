Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru takımının çok kapandığını ifade ederek, alınan galibiyetle ilgili, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün en önemlisi aldığımız galibiyet ülke puanı açısından çok önemliydi" dedi.

Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu 4-0 mağlup ederek Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turuna yükseldi. Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oyuncuları tebrik eden ve ülke puanına vurgu yapan İsmail Kartal, "İlk maçı evimizde 5-0 kazandık ama oyunun belirli anlarında top kayıplarından dolayı geri koşularımız fazla oldu. Kontra ataklara yakalandık. Bugün de bunun bilincindeydik. Rakibimizin kapanarak kontra çıkacağını biliyorduk. Topun hızını biraz daha arttırarak oyunun yönünü değiştirdik ve top daha fazla bizde kaldı. Kenarlardan yapacağımız üretken ataklarla sonuca gitmeyi hedefliyorduk ki merkezde çok kalabalıklardı. İlk 30 dakika sonrası ortaya koyduğumuz hareketlilik ile daha fazla oyunu genişleterek rakibin arkasına koridor koşuları yaparak, kenarlardan getirdiğimiz toplarla da sonuca ulaşmasını bildik. Güzel maç oldu. İlk maçta şans veremediğim oyuncularımı da bu maçta görmüş oldum. Önümüzdeki günlerde tabii ki onları da değerlendireceğim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün en önemlisi aldığımız galibiyet ülke puanı açısından çok önemliydi. Biz de rakibimizi ciddiye alarak ve saygı göstererek maça güzel ve hırslı başladık. İyi konsantreydik. Bugün her şey güzeldi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ülkemize ve Fenerbahçe'mize bu galibiyet hayırlı olsun" diye konuştu.

Rakibin maç içerisinde çok kapandığına vurgu yapan Kartal, "Rakip ilk yarı 5-4-1 gibi oynadı. Çok kapandılar. Rakip takım antrenörü, oyun genişlediği zaman oyuncularımın kalite farkını ortaya çıkartarak çok daha etkili olabileceğimizi biliyordu. Kadroyu da ona göre yapmışlar. Takip ettik. Çok fazla kapanmalarına rağmen ilk yarıda 2-3 tane çok net pozisyonumuz vardı, olmadı. Ama dediğim gibi ikinci yarı biraz daha hareketlilik, biraz daha kanatlardan getirdiğimiz toplarla oyunu çözdük. İlk maça göre, ilk 30 dakikaya göre bu maçın analizi farklı olacak. Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz"

Maçın ikinci yarısında hücumsal aksiyonları çoğalttıklarını aktaran İsmail Kartal, "Mert Hakan iyi bir 8 numara. İki tane savunma oyuncusundan Crespo'nun sakatlanmasının ardından Mert Hakan'ı oyuna alarak daha fazla hücumsal aksiyonlarımızı çoğaltarak, özellikle de sağ kanatta Osayi, Mert Hakan ve İrfan üçlüsü ile beraber rakip takım üzerine çok fazla gittik ve arkaya Bright'ı koşularla, İrfan'ın içe yaptığı driplinglerle, Mert'in araya ve arkaya yapmış olduğu koşularla sonuca gittik, goller bulduk ama herkesi görmüş olduk. Herkesi görerek, tarayarak ki onları da görmem lazım. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bir değerlendirme yapıyoruz. Biz de elimizden oyuncuları en iyi şekilde kullanarak lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL