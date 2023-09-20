Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Nordsjaelland maçına hazırız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesi yaptığı açıklamada, Nordsjaelland karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Kartal, son lig maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in 3 hafta olmayacağını ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, yarın Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Nordsjaelland'ı konuk edecek. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısı düzenledi. Danimarka ekibiyle zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına vurgu yapan Kartal, "Son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye liginde hiçbir maç kolay değil. Hem iç sahada hem deplasmanda oynasak da her takımın güçlü tarafları var. Herkes bize karşı daha iyi motive olarak futbol oynamaya çalışıyor. Ama bu lig maçı, 3-2 kazanmasını bildik oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarın da Nordsjaelland ile karşılaşacağız. Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık, çalışmalarımız devam ediyor. Yarın da 3 puan almak, avantajlı sonuç almak istiyoruz. Bunu da taraftarımızla birlikte alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"6 numarayı taktiksel olarak değerlendirmeyi düşünüyorum"

Takımda 6 numara pozisyonunda oynayan futbolcularla ilgili bilgi veren İsmail Kartal, bu bölgede lig ve Avrupa maçlarında değişiklik yapabileceğini söyleyerek, "6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var; Crespo, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Bartuğ. Rakibe göre ve oyuncuların sağlık durumuna göre değerlendireceğiz. Son lig maçında İsmail'in cezası nedeniyle Miha'ya şans verdik. Lig maçlarında Türk sınırlaması olduğu için İsmail'e ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak Avrupa ve lig maçlarında oyuncularımı taktiksel olarak, kademeli olarak değerlendirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"Kent'in performansından memnunum"

Antalyaspor mücadelesinde son dakikalarda oyuna girerek dikkat çeken Ryan Kent'in performansıyla ilgili, "Sonuçta biz bir takımız. Bütün oyuncularımız bizim için değerli. Her oyuncumuzun neler yapabileceğini biliyoruz. Kent'in iyi oynadığını düşünüyorum, performansından dolayı çok memnunuz. 28 kişilik kadromuz var; Türkiye'de kadro planlamak farklı bir şey, Avrupa'da planlamak farklı ve daha rahat oluyor. Değerlendirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sakatların son durumu

Son lig maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ve diğer sakat oyuncularla ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:

"Cengiz'in sakatlığı bizi de şaşırttı. Hayatım boyunca görmediğim bir sakatlıktı. Doktorlarla görüşmemizde, Cengiz'in 3 haftalık bir sakatlığı olacak. Emre Mor'un da sakatlığı geçti gibi düz koşulara başladı. 2 haftaya kadar takıma döneceğine inanıyorum."

"En iyi oynayabilecek oyuncularla sahaya çıkacağız"

Yarın oynanacak maçta rotasyon olacak mı? Sorusuna da yanıt veren İsmail Kartal, "Zayıf rakip diye bir şey yok. Nordsjaelland takımı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 2 puan geride 3. sıradalar. Avrupa'da hiç gol yemeyen takım. Sistemi olan ve 9 yıldır aynı teknik direktör ile çalışan bir takım. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Hem Türkiye ligi hem Avrupa'da 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. En iyi oynayabilecek oyuncularla sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Dışarının ne söylendiğini itibar etmiyorum"

Kendisine yapılan eleştirilere de yanıt veren Kartal, "İşin o tarafında değilim. 10'da 10 da yapsak, 30'da 30 da yapsak, şampiyon da olsak herkesin bildiği işi yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan sonra da ne yapabileceğimi biliyorum. Ben işime bakıyorum. Dışarının ne söylediğini itibar etmiyorum. Burada her gün yaşayan bizlerin. Her oyuncunun orta ve uzun vadede bize neler katacağını biliyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"Tadic, her maç oynayacak diye bir şey yok"

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, Dusan Tadic ile ilgili ise, "Biz maçların geneline bakıyoruz. Fiziksel performanslarına, taktik performansına bakıyoruz. Bunların hepsini değerlendirerek maçlara hazırlıyoruz. Tadic'in genel performansından memnunum. Tabii her maç oynayacak diye bir şey yok. Belki yarın başka oyuncuyu sahada görebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL