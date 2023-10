Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Daha farklı da kazanabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava galibiyetinin ardından, "Daha farklı da kazabilirdik" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ederek 6 puanla zirvede yer aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "İlk devre oyunun tamamı bizim elimizdeydi sadece üçüncü bölgede üretkenliğimiz azdı. Net pozisyonlar üretemedik. İkinci yarı kendi oyunumuzla üçüncü bölgede daha fazla oynayarak, üretkenliğimizi arttırmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattım. Sonra da daha hücumcu, daha organize ataklar geliştirebilmek için iki oyuncuyu birden değiştirdik. Bu değişikliklerle beraber takımın oyun hızı arttı. Pozisyonlara girmeye başladık. Gol geldi, bir gol daha bulduk. Ardından iki gol daha attık, iptal edildi. Kendi hatamızdan da bir gol yedik. Bu da futbolda olabilir. Rakip de 2-1'in verdiği enerji ve tribünlerin desteği ile üzerimize gelmeye çalıştı. Onun haricinde rakibe bir tane net pozisyon verdik gibi. Fazla bir pozisyon da vermedik ama bizim pozisyonlarımız vardı. 2-1 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta burada hedefimiz kazanmak ve üç puan almaktı. Bunu başardık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar için de rakibe başarılar diliyorum. Biz kendi işimize bakacağız. 3 puan için çok mutluyum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bugün istediğimizi aldık"

Bütün oyuncularına güvendiğini vurgulayan başarılı teknik adam, "60. dakikaya kadar aynı oyuncularımla devam ettim. 60'tan sonra oyuna daha katkı yapacağına inandığımız değişikliklerle oyuncularımızı sahaya sürdük. Bunlar bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Tutunca 'Hocanın değişikliği tuttu' deniliyor, istediğiniz sonucu elde edemediğiniz zaman 'Taktik tutmadı' diyorlar. Futbolda bunlar var. Bugün istediğimizi aldık" ifadelerini kullandı.

"Her oynadığı maçta takıma katkı verdi"

Attığı golle galibiyetin mimarlarından olan King ve İrfan Can ile ilgili bir soru üzerine Kartal, "Joshua King uzun zamandır her zaman hazır ve hazır olduğu zaman biz de ona şans veriyoruz. Her oynadığı maçta takıma katkı verdi. Bugün arka hamstringinde bir problem var. Durumu yarın MR'ı çekilince belli olacak. Sprinter bir oyuncu olduğu için bu tip sakatlıklar oluyor. İnşallah çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an evvel aramıza döner. İrfan Can'a sürekli 'oyunda kal, ısın, oyunun içinde ol, kalenin içinde çok kalma' dedik. O da uzun zaman oynamamasına rağmen güzel bir maç çıkarttı" açıklamasında bulundu.

Bu maçın geride kaldığını vurgulayan İsmail Kartal, şu an tek hedeflerinin hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçı olduğunu sözlerine ekledi.