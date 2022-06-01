Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını açıkladı - Haberler

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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını açıkladı

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüple bir süredir görüşme halinde olan 67 yaşındaki teknik direktör, dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti.

AA / Süha Gür - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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