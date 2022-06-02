Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" ifadelerini yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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