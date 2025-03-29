Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Finalde

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Tüpraş'a konuk oldu. İlk yarısını 46-43 geride tamamladığı maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu sayılarla 87-76 mağlup eden sarı-lacivertliler, yarı final serisini 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Fenerbahçe, finalde Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL