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Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Finalde

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Finalde
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Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, play-off yarı finalinde Beşiktaş'ı 87-76 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe, finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Tüpraş'a konuk oldu. İlk yarısını 46-43 geride tamamladığı maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu sayılarla 87-76 mağlup eden sarı-lacivertliler, yarı final serisini 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Fenerbahçe, finalde Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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