Fenerbahçe, Tedesco ile Derbiyi Kazandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk derbisi olan Beşiktaş maçında takımını 3-2 galip getirerek önemli bir zafer elde etti. Ligin 11. haftasında oynanan bu karşılaşma ile Tedesco, Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ı da yenerek iki büyük maçta galip geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk derbisine çıktığı Beşiktaş'a karşı sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk derbisini çıktı. Tedesco, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da yenerek 2 büyük maçta da galibiyet elde etti.
Ligin 5. haftasından itibaren takımın başında olan İtalyan teknik adam, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 kez kazanırken, 3 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel