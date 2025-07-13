Fenerbahçe, Tarık Çetin'i Yeniden Transfer Etti

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Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetişen ve son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i yeniden renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor'da bulunan 28 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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