Fenerbahçe Tarihini Anlatan Tablonun NFT'si Açık Artırmaya Çıkıyor
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Fenerbahçe tarihini kronolojik olarak anlatan tablonun Vakt-i Fener'in iki parçasının NFT'si, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Fenerbahçe logosunun Atatürk portresi ve 1988-1989 sezonundaki şampiyonluğu simgeleyen parçaların NFT'sinden elde edilecek gelir Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aktarılacak.
Fenerbahçe tarihini kronolojik olarak anlatan tablo Vakt-i Fener'in iki parçasının NFT'si (Nitelikli Fikri Tapu), ABD'nin New York kentinde yarın açık artırmaya çıkacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ABD Derneği'nin "Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla" teması ile yarın düzenleyeceği Fenerbahçe Balosu'nda, Vakt-i Fener tablosunun önemli parçalarından Fenerbahçe logosunun 5 aşamalı geçişli Atatürk portresi ve 1988-1989 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğu simgeleyen parçasının NFT'si satışa sunulacak.
NFT'lerin satışından elde edilecek gelir, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aktarılacak.