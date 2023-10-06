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Fenerbahçe Tarihini Anlatan Tablonun NFT'si Açık Artırmaya Çıkıyor

Fenerbahçe tarihini kronolojik olarak anlatan tablonun Vakt-i Fener'in iki parçasının NFT'si, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Fenerbahçe logosunun Atatürk portresi ve 1988-1989 sezonundaki şampiyonluğu simgeleyen parçaların NFT'sinden elde edilecek gelir Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aktarılacak.