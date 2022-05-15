Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı - Haberler

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Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı

İhlas Haber Ajansı - Erhan Erdoğan - Spor
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- Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı Yalova'da bir akaryakıt istasyonunda İstanbul'da oynanacak olan Trabzonspor-Altay maçına giden bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.

İSTANBUL (İHA) - - Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı

YALOVA - Yalova'da bir akaryakıt istasyonunda İstanbul'da oynanacak olan Trabzonspor-Altay maçına giden bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-Gebze-İzmir Otobanı Yalova Altınova ilçesinde yer alan akaryakıt istasyonunda iki takımın taraftarları karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanacak Altay maçını izlemeye giden Trabzonspor taraftarları, Balıkesir'den İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.

Saldırıda bazı taraftarların otobüse yangın söndürücü sıktığı görüldü. Yaşanan saldırı anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay sonrasında ayrılan iki taraftar grubu İstanbul'a hareket etti.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Spor

Fenerbahçe, Akaryakıt, İstanbul, Saldırı, Spor, Haberler

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