Fenerbahçe Taraftarlarından Galatasaray Bayraklarına Saldırı

Fenerbahçe Taraftarlarından Galatasaray Bayraklarına Saldırı
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Fenerbahçe Taraftarlarından Galatasaray Bayraklarına Saldırı
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Yalova'da Fenerbahçe taraftarları, EuroLeague şampiyonluğunu kutlarken Galatasaray bayraklarına saldırdı. Olay, Fenerbahçe'nin Monaco'yu yenerek kupayı kazanmasının ardından gerçekleşti.

- Yalova'da Fenerbahçe taraftarlarından Galatasaray bayraklarına saldırı

YALOVA - Yalova'da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarına saldırarak kopardı.

Fenerbahçe Erkek Basket Bol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AYDEMİR - Spor
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