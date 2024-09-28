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Fenerbahçe Taraftarları, Yönetimi Protesto Etti

Fenerbahçe Taraftarları, Yönetimi Protesto Etti
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Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen Fenerbahçe taraftarları, takımlarının uzun süredir şampiyon olamaması nedeniyle yönetim aleyhine tezahüratlar yaptı. Taraftarlar, Aziz Yıldırım gibi güçlü bir liderin ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bir grup Fenerbahçe taraftarı Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelerek yönetime tepki gösterdi.

Until The Grave (UTG) grubunun düzenlediği yürüyüş öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Taraftarlar, futbol takımının uzun süredir şampiyon olamaması nedeniyle yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.

"Aziz Yıldırım gibi bir figür lazım Fenerbahçe'ye"

Protesto için gelen taraftarlardan Aras Yazıcı isimli bir Fenerbahçe taraftarı, "Bu aslında sadece Ali Koç'a değil yaşadığımız son 10 seneye, son 6 seneye karşı bir ayaklanma. Çünkü Fenerbahçe taraftarı uzun süredir bekledi, Fenerbahçe taraftarı uzun süredir sabretti ama artık yeter. Ali Koç'la bu iş yürümeyecek belli oldu. Aziz Yıldırım gibi bir figür lazım Fenerbahçe'ye" dedi.

"6 sene oldu istifa diyoruz"

Fenerbahçe taraftarı Furkan Gül, "Aziz Yıldırım yönetiminden memnun değildik, Ali Koç gelsin dedik. Uzun bir süre şampiyon olamadık. Şimdi oldu 10 sene. 6 senedir verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı Ali Koç kendisini destekledik. Bu senede öyle bir kadro kuracağım ki şampiyon olacağız dedi. Öyle bir kadro da kuramadı. Şampiyon olmak istiyoruz yani biz, gerçek Fenerbahçelileriz. Bu yüzden buradayız. Olmuyor yani. Acun Ilıcalı saçma sapan açıklamalar yapıyor maç sonlarında. Yeter artık 6 sene oldu istifa diyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Politika Futbol Spor

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