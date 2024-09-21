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Fenerbahçe Taraftarları Ülker Stadyumu'nda Coşkulu Bekleyişte

Fenerbahçe Taraftarları Ülker Stadyumu'nda Coşkulu Bekleyişte
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maç öncesi, sarı-lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu çevresinde toplanarak coşkulu tezahüratlar yapıyor.

FENERBAHÇE taraftarı, Ülker Stadyumu'nun çevresinde coşkuyla Galatasaray ile oynayacakları maçı bekliyor.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de oynanacak maç öncesinde stadyum çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, maç saatini beklemeye başladı. Tezahüratlar yapan taraftarlar, maçtan önce coşkulu bir atmosefer oluşturdu. Daha sonra bilet ve güvenlik kontrolünden geçen taraftarlar, stadyumdaki yerlerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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