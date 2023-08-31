Fenerbahçe Taraftarları Twente Maçı Öncesi Takıma Destek Verdi

Fenerbahçe taraftarları, UEFA tarafından verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemese de Twente maçı öncesi stat çevresinde bir araya gelerek takıma destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımı desteklemek için de Grolsch Veste Stadı'na geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente'nin konuğu olacak. TSİ 20: 00'de de Grolsch Veste Stadı'nda başlayacak maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA tarafından Maribor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemezken stat önünde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, takımın girişi sırasında yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.