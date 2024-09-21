Fenerbahçe Taraftarları, Galatasaray Mağlubiyetinin Ardından Stattı Terk Etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın sonunda hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarları stattan ayrıldı.
Fenerbahçe taraftarı, stattan ayrıldı
Efe ALDEMİR - Uğur GÜLBOY / İSTANBUL, - FENERBAHÇELİ taraftarlar, evlerinde 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından stattan ayrıldı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maç boyu takımlarını destekleyen Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son düdüğünün ardından hayal kırıklığına uğradı. Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe taraftarı stattan ayrıldı.