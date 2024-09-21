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Fenerbahçe Taraftarları, Galatasaray Mağlubiyetinin Ardından Stattı Terk Etti

Fenerbahçe Taraftarları, Galatasaray Mağlubiyetinin Ardından Stattı Terk Etti
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın sonunda hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarları stattan ayrıldı.

Fenerbahçe taraftarı, stattan ayrıldı

Efe ALDEMİR - Uğur GÜLBOY / İSTANBUL, - FENERBAHÇELİ taraftarlar, evlerinde 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından stattan ayrıldı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maç boyu takımlarını destekleyen Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son düdüğünün ardından hayal kırıklığına uğradı. Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe taraftarı stattan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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