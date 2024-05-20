Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi Galibiyetini Kutladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikten sonra taraftarları tarafından Samandıra'da tezahüratlarla karşılandı. Takım otobüsü tesislere girmekte zorluk yaşarken, futbolcular galibiyeti kutlamak için taraftarların yanına gitti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi taraftarları Samandıra'da tezahüratlarla karşıladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, karşılaşmanın bitmesiyle toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün, tesislerin bulunduğu caddeye girmesiyle meşaleler yakarak takıma destek verdi.
Takım otobüsü uzun süre tesislere girmekte zorluk yaşarken, takımdaki yabancı futbolcular taraftarları selamladı.
Kafilenin tesislere inmesinin ardından Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Joshua King, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski otobüsten indikten sonra taraftarların yanına gelerek galibiyeti kutladı.