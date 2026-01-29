Haberler

Fenerbahçeli taraftarlar Bükreş sokaklarını tezahüratlarla inlettiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli taraftarlar, Bükreş sokaklarında tezahüratlarla yürüyerek takımlarına destek vermek için stada ulaştı. Üniversite meydanında toplanarak uzun bir yürüyüş gerçekleştiren taraftarlar, maç öncesi heyecanlarını yansıttı.

FENERBAHÇELİ taraftarlar Bükreş sokaklarını tezahüratlarla ilerleyerek stada ulaştı.

Üniversite meydanında toplanan sarı lacivertliler uzun süre yürüdükten sonra stada ulaştılar. Çeşitli tezahüratlarla ilerleyen Fenerbahçeli taraftarlar takımlarına maç öncesinde destek oldular.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını