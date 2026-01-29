Fenerbahçeli taraftarlar Bükreş sokaklarını tezahüratlarla inlettiler
Fenerbahçeli taraftarlar, Bükreş sokaklarında tezahüratlarla yürüyerek takımlarına destek vermek için stada ulaştı. Üniversite meydanında toplanarak uzun bir yürüyüş gerçekleştiren taraftarlar, maç öncesi heyecanlarını yansıttı.
Üniversite meydanında toplanan sarı lacivertliler uzun süre yürüdükten sonra stada ulaştılar. Çeşitli tezahüratlarla ilerleyen Fenerbahçeli taraftarlar takımlarına maç öncesinde destek oldular.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor