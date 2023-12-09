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Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Zaferinin Ardından Oyuncuları Karşıladı

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Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1'lik derbi galibiyetinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Beşiktaş derbisinde galibiyet yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1'lik derbi galibiyetinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.

Beşiktaş derbisinde galibiyet yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Can Bartu Tesisleri Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

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