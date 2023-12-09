Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Zaferinin Ardından Oyuncuları Karşıladı
Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1'lik derbi galibiyetinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Beşiktaş derbisinde galibiyet yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1'lik derbi galibiyetinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.
Beşiktaş derbisinde galibiyet yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.