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Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Derbisi İçin Kadıköy'den Tüpraş Stadı'na Gitti

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Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak Tüpraş Stadı'na gitti. Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı'ndan ayrıldı. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak Tüpraş Stadı'na gitti.

Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı'ndan ayrıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beşiktaş Kadıköy Tüpraş Güvenlik Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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