Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Derbisi İçin Kadıköy'den Tüpraş Stadı'na Gitti
Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak Tüpraş Stadı'na gitti. Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı'ndan ayrıldı. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak Tüpraş Stadı'na gitti.
Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı'ndan ayrıldı.
İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.