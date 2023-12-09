Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Derbisi İçin Deplasmana Hareket Etti

Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Derbisi İçin Deplasmana Hareket Etti

9 Aralık 2023 17:36 Son Güncelleme: 17:37 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak deplasmana hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, Tüpraş Stadı'na ulaştı. Polis eşliğinde 25 otobüs ile maçın oynanacağı stada gelen 1814 sarı-lacivertli taraftar, önce toplu halde daha önce belirlenen alanda otobüslerden indirildi. Taraftarlar, daha sonra yine kontrollü bir şekilde stada alındı. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.