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Fenerbahçe Taraftarları Ali Koç ve Yönetimini İstifaya Davet Etti

Fenerbahçe Taraftarları Ali Koç ve Yönetimini İstifaya Davet Etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte teknik ekip ve futbolculara da tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte teknik ekip ve futbolculara da tepki gösterdi.

Futbolcuların özel araçlarıyla tesislerden çıktığı anlarda emniyet güçleri yolları keserek, taraftarların oyunculara yaklaşmasına engel oldu.

Yönetim ve takımı protesto etmeyi sürdüren sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra emniyet güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeyi terk etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Can Bartu Tesisleri Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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