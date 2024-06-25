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Fenerbahçe, taraftarlara açık antrenmanla kampını sürdürdü

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde idmana çıktı. Çalışmayı izleyen taraftarlar, futbolculara ve Mourinho'ya tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde idmana çıktı.

Çalışmayı izleyen taraftarlar, futbolculara ve Mourinho'ya tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak yarı sahada top kapma, pas ve pres çalıştı. Dar alanda taktik ağırlıklı çalışan sporcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanın bitişiyle taraftarların bulunduğu alana gelen Mourinho ve futbolcular, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi, forma ve tişört imzaladı.

Öte yandan, tesislerde taraftara açık kısımda kurulan Fenerium tırı yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Spor

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