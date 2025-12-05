Haberler

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi haftası Fenerium'dan 143 milyon 762 bin liralık ürün aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısıyla sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbi haftasında Fenerium mağazalarından rekor düzeyde alışveriş yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar iki kat artarak 143 milyon 762 bin liraya ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanan derbi haftasında Fenerium mağazalarından 143 milyon 762 bin liralık ürün satın aldı.

Fenerbahçe Kulübü, derbi haftasında Fenerium'ların 5 günlük ürün satış miktarını açıkladı.

Açıklamaya göre Fenerium mağazaları geçen yılın derbi haftasında 70 milyon liralık satış yaparken, bu sezon rakam iki katını geçerek 143 milyon 762 bin lira oldu.

Sarı-lacivertli kulüp birçok üründe yüzde 50'ye varan indirime giderken taraftarlar, alışverişlerinin yüzde 73'ünü indirim olmayan ürünlerden yaptı.

Toplam satışlar 2 kat artarken internet üzerinden yapılan satışlar ise 5 kat artarak rekor kırdı.

Kulüp, elde eden satış rakamları üzerine taraftarlarına teşekkür ederek "Koşulsuz ve şartsız camiamızın yanında olan ve hiçbir fedakarlıktan geri durmayan büyük Fenerbahçe taraftarlarına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz bu eşsiz destek, bizim için her daim en büyük güç kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
3 çocuğu, 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı

3 çocuğu 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.