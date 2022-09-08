Fenerbahçe taraftarından koreografi
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Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynanan müsabaka öncesinde bir koreografi sergiledi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynanan müsabaka öncesinde bir koreografi sergiledi.
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise 'Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazısı yer aldı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor