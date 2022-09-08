Fenerbahçe taraftarından koreografi Spor Haberleri Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynanan müsabaka öncesinde bir koreografi sergiledi. Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynanan müsabaka öncesinde bir koreografi sergiledi. Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise 'Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazısı yer aldı. (Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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