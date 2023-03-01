Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarı tribünlere alınmayacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarı tribünlere alınmayacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım taraftarı alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda; Fenerbahçe taraftarının güvenlik gerekçesiyle oynanacak olan müsabakada tribüne girmemesi kararlaştırıldı. Bu karar Fenerbahçe, Kayserispor, İl Emniyet Müdürlüğü ve Passolig'e tebliğ edildi. Passolig de karar üzerine misafir tribün bilet satışını kapattı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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